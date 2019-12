Kočner chcel cez vírus ovplyvniť prideľovanie prípadov na súdoch

Načítavám video... video //www.youtube.com/embed/WHs4CVEKgbs

Aj keby Kočnerov sudca sledoval fungovanie podateľne mesiace, podľa ministerstva by neodhalil, aká je náhodnosť prideľovania sudcov.

Marian Kočner opakovane zisťoval, ako funguje elektronický systém náhodného výberu sudcov na súdoch a snoval plán na jeho manipuláciu.

Vyplýva to zo správ medzi ním a vtedajším podpredsedom Okresného súdu Bratislava I, sudcom Vladimírom Sklenkom cez aplikáciu Threema, ktorú polícia zaistila v Kočnerovom iPhone.

Systém náhodného výberu sudcov alebo tzv. elektronická podateľňa je počítačový program, ktorý má zabezpečiť, aby si strany sporu nemohli nejakým spôsobom vybrať sudcu, ktorý v ich prípade bude rozhodovať.

Kočner hovorí napríklad o možnosti, že by Sklenka vložil do systému USB kľúč s malvérom, teda škodlivým kódom, cez ktorý by manipuloval prideľovanie prípadov.

Z ďalších správ vyplýva, že Sklenka sledoval prideľovanie prípadov na jeho súde s cieľom zistiť, či existuje možnosť, aby Kočnerove prípad skončili priamo u neho. Sklenka totiž podľa správ v Threeme rozhodoval podľa Kočnerových pokynov.

Už nesúdi, disciplinárny senát mu pozastavil výkon funkcie, pretože doteraz nevysvetlil komunikáciu s Kočnerom.

Ministerstvo spravodlivosti tvrdí, že nie je možné odhaliť, ako systém elektronickej podateľne prípady prideľuje. Dokonca ani v prípade, že by ho niekto sledoval niekoľko rokov. Systém nie je možné ovplyvniť ani prostredníctvom malvéru v počítači na súde.

Kočner v Threeme naznačuje aj manipuláciu s ďalším zo systémov ministerstva s názvom Corwin. Ide o systém obchodného registra, ktorého prostredníctvom sa zapisujú nové firmy, menia údaje o majiteľoch či konateľoch.

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Sudca Sklenka neuspel s odvolaním, má pozastavený výkon funkcie Čítajte

Ministerstvo priznalo, že systém mal funkciu, cez ktorú bolo možné bez kontroly neoficiálne spätne meniť zápisy v registri. Funkcia je v systéme naďalej, ale pred tromi rokmi ministerstvo zaviedlo viacstupňovú kontrolu jej vyžívania.

Kočner so Sklenkom riešil tri možnosti, ako zasahovať do súdneho rozhodovania, najmä v ekonomických prípadoch.

1. Vyber vlastného sudcu

Sklenka ako podpredseda Okresného súdu Bratislava I v rámci rozvrhu práce plánoval 1. januára 2018 znížiť počet konkurzných sudcov z troch na dvoch.