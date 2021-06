Ženy v advokácii stále bojujú aj s predsudkami

Článok pokračuje pod video reklamou

Materstvo znamená riziko, že advokátka si nestihne vybudovať svoju vlastnú klientelu alebo o tú existujúce postupne príde. Úspešné advokátky preto odporúčajú, aby ženy počas materskej nestratili kontakt s kanceláriami, a mužom advokátom odporúčajú, aby aj oni chodili na rodičovskú a zistili, ako ich expertízu ovplyvní pár mesiacov mimo praxe. Zvyšovať zastúpenie žien v rôznych profesiách vrátane advokácie nepomôžu kvóty, ale viac rešpektu k ženám, viac škôlok a škôl či lepšie zdravotníctvo.

Článok je súčasťou prílohy Kariéra v práve,

ktorú nájdete vloženú v SME 29. júna 2021.

V najväčších právnických firmách na Slovensku pôsobí vyše 42 percent žien právničiek vrátane advokátok. Medzi jednotlivými kanceláriami sú pritom výrazne rozdiely v zastúpení žien a neplatí, že rodovo vyvážený kolektív majú najmä veľké nadnárodné právnické firmy, nie je to nič výnimočné ani v slovenských kanceláriách.

Vyplýva to z údajov, ktoré denníku SME a novinám The Slovak Spectator poskytlo 43 najväčších právnických kancelárií na Slovensku.

Nateraz sa nedá povedať, či sa zastúpenie žien v slovenskej advokácii zvyšuje, alebo sa znižuje, pretože to nikto systematicky nesleduje. Takéto dáta sa síce občas objavujú, ale ich zdroje sú rôzne, nemusia byť konzistentné, a preto sa ťažko porovnávajú.

Napríklad Iniciatíva za lepšiu advokáciu, ktorá sa úspešne angažovala za skrátenie koncipientskej praxe z piatich na tri roky, ešte v roku 2016 zverejnila údaj, že v 50 najväčších kanceláriách na Slovensku pôsobilo takmer 45 percent žien, ale len niečo vyše desatina na pozícii partneriek.

Na porovnanie, vlaňajšie dáta analytickej spoločnosti Lexis Nexis za právnické firmy pôsobiace v USA ukazujú, že zastúpenie žien advokátok je vo firmách okolo 40 percent, ale na partnerských pozíciách je to len 25 percent.

Denník SME a noviny The Slovak Spectator, ktoré už päť rokov spoločne vytvárajú magazín PRÁVO s rebríčkami najväčších právnických kancelárií na trhu, sa ich prvýkrát pýtali aj na zastúpenie žien. Tieto údaje budú sledovať a zverejňovať aj v budúcnosti, pribudne k nim aj údaj o zastúpení žien na seniorských a partnerských pozíciách.

„Téma rovnosti príležitostí je dôležitá a na poctivú diskusiu o nej sú nevyhnutné dáta, ktoré na jednej strane časom ukážu, či vôbec a akým smerom sa zastúpenie žien v advokácii vyvíja a s čím to môže súvisieť, a na druhej strane môžu predstavovať pomôcku pre právničky pri úvahách, či sa chcú uchádzať o miesta vo viac ženskom, mužskom alebo rodovo vyváženom kolektíve,“ vysvetľuje riaditeľ The Slovak Spectator a projektový manažér magazínu PRÁVO Ján Pallo.

“ V mnohých prípadoch, keď vstúpi do miestnosti muž advokát či koncipient, má okamžitý rešpekt, zatiaľ čo žena, najmä mladá, musí najprv presvedčiť svojím odborným vstupom. „ Tatiana Prokopová, advokátka a konateľka kancelárie Squire Patton Boggs

Predsudky

V rámci advokácie ide o dôležitú tému. Tri zo štyroch oslovených úspešných a vysokopostavených advokátok sa zhodujú, že pre právničky môže byť v porovnaní s mužmi náročnejšie presadiť sa v advokácii. Z ich rozprávania vyplýva, že dôvodom sú napríklad predsudky, ktorým muži nečelia.

„Viackrát som počula profesionálky z celého sveta sťažovať sa, že sú frustrované zo situácie, keď muž zopakuje presne tú istú ideu, ktorú už ony skôr formulovali a komunikovali, no zrazu sa ten nápad uchytí a prikladá sa mu väčšia dôležitosť. Majú dojem, že je to len preto, lebo ideu následne vysloví muž,“ vraví partnerka advokátskej kancelárie Allen & Overy Lucia Raimanová.

„V mnohých prípadoch, keď vstúpi do miestnosti muž advokát či koncipient, má okamžitý rešpekt, zatiaľ čo žena, najmä mladá, musí najprv profesionálne prehovoriť a v podstate presvedčiť až svojím odborným vstupom,“ dopĺňa advokátka a konateľka advokátskej kancelárie Squire Patton Boggs Tatiana Prokopová.

„V mladosti sa nám s kolegyňami stávalo, že klienti nás považovali za asistentku alebo prekladateľku, a opýtali sa, či na stretnutie príde aj kolega advokát alebo šéf,“ dodáva. Čím je však právnička staršia a skúsenejšia, tým sú takéto situácie ojedinelejšie, vraví Prokopová.

Advokátka Patrícia Gossányiová z advokátskej kancelárie Dentons, naopak, vraví, že počas 23-ročnej praxe sa nestretla so situáciou, že by jej klient dal pocítiť nedôveru či dešpekt iba preto, že je žena. „Ak niektorí klienti mali tento názor, nedali to ničím najavo,“ hovorí.

„Na začiatku spolupráce sa častejšie stáva, že klient viac podceňuje ženu než muža. Pri takto mentálne nastavených klientoch je pre ženu potrebné navrhované riešenia odvodňovať a obhajovať viac, ako riešenia, ktoré prezentuje mužský kolega. To možno súvisí so všeobecnou dogmou, ktorá vykresľuje mužov ako racionálnejších a efektívnejších riešiteľov problémov,“ hovorí senior advokátka kancelárie TaylorWessing Andrea Čupeľová.

„Dôveru klienta si musí získať advokát bez ohľadu na to, či je muž, alebo žena, ale niektorí klienti sa spočiatku úplne prirodzene obracajú viac na mužských kolegov. V takýchto prípadoch je potom potrebná vyššia miera angažovanosti a asertivity samotnej advokátky, ideálne skĺbená s podporou mužských kolegov, ktorí takpovediac dosvedčujú jej kompetentnosť,“ dodáva.

Napriek tomu varuje pred unáhleným zovšeobecňovaním. „Táto téma je veľmi individuálna a prakticky úplne závislá od hodnotového a osobného nastavenia toho-ktorého muža klienta alebo advokáta. V neposlednom rade sama advokátka má vplyv na to, v akom okruhu klientov a kolegov sa pohybuje, ak pracuje v kancelárii, s ktorou zdieľa hodnotové nastavenie, šanca, že by mohla zažiť akúkoľvek diskrimináciu zo strany klientov alebo kolegov sa zásadne znižuje,“ hovorí Čupeľová.

“ Určite by pomohlo, keby sme sa inšpirovali severskými krajinami, kde aj muži majú rodičovskú dovolenku a je neprenosná, prakticky povinná. „ Andrea Čupeľová, senior advokátka kancelárie TaylorWessing

Materstvo

Gossányiová z Dentons si síce myslí, že „ženy stojí kariérny rast v rámci advokácie presne toľko isto energie ako mužov“, ale dodáva, že „najmä v našom stredoeurópskom priestore sú na ženy kladené osobitné nároky v súkromnej sfére, pretože ženy sú stále hlavnými poskytovateľkami starostlivosti o rodinu a domácnosť a zvyčajne potrebujú viac síl a času ako muži na plnenie svojich nepracovných povinností“ – čo poukazuje na ďalšiu výzvu, ktorej právničky čelia, a tá je rovnaká ako pri ženách v iných povolaniach – snaha skĺbiť materstvo a starostlivosti o rodinu s prácou.

„Materská dovolenka môže byť problémovým momentom, ak advokátka ešte nemá vybudovanú vlastnú klientelu alebo dlhším odchodom z výkonu profesie o ňu môže práve prísť,“ upozorňuje advokátka Prokopová zo Squire Patton Boggs.

Napríklad advokátky matky môžu mať snahu riešiť biznis stretnutia najmä počas pracovného dňa a k večeru sa už s klientmi a kolegami nestretávať, aby mali čas na deti a práve takéto stretnutia im však môžu chýbať v rámci úsilia udržať si klientov alebo získať nových. „Platí to nielen v advokácii, že ženy eliminujú večerné akcie v prospech rodinného života,“ potvrdzuje Prokopová.

Čo by pomohlo? „Je to o rovnakých príležitostiach. Muži by sa každý deň mali zamýšľať nad tým, či žiadajú o pomoc s významným mandátom, ktorý môže byť dôležitý pre kariérny rast, iného mužského kolegu iba preto, že s ním boli deň predtým na pive, a či by nemali zvážiť zapojenie aj kolegyne, ktorá by tú robotu vedela rovnako dobre odviesť, ale si na ňu nespomenuli, lebo práve ona na tom pive nebola,“ myslí si Raimanová z Allen & Overy.

“ S viac vyváženejšou starostlivosťou o deti by azda mala klesnúť aj miera spoločenského posudzovania pracujúcich žien. „ Lucia Raimanová, partnerka advokátskej kancelárie Allen & Overy

Rodičovská pre mužov a lepšia infraštruktúra

Oslovené advokátky sa zhodujú aj na ďalších opatreniach, ktoré by výrazne pomohlo zrovnoprávniť ženy s mužmi napriek rôznymi povolaniami.

„Určite by pomohlo, keby sme sa inšpirovali severskými krajinami, kde aj muži majú rodičovskú dovolenku a je neprenosná, prakticky povinná. Zabezpečilo by sa to, aby sami muži videli a zažili, čo s ich expertízou (ne)spraví napríklad polrok alebo rok pracovného voľna. Myslím, že by sa tým zmenilo aj nazeranie na advokátky – matky,“ hovorí Čupeľová z TaylorWessing.

Rovnako to vyníma aj Raimanová: „S viac vyváženejšou starostlivosťou o deti by azda mala klesnúť aj miera spoločenského posudzovania pracujúcich žien, ktoré, samozrejme, musia starostlivosť viac delegovať na druhých, a výrazy ako krkavčia matka upadnú do zabudnutia, ale to asi nejaký čas ešte potrvá.“

Gossányiová z Dentons však dodáva, že by si to vyžadovalo aj zásadné koncepčné riešenia pre rodiny a starostlivosť o deti. „Stále prevláda nedostatok spoločenského rešpektu k žene profesionálke, nedostatok kvalitných služieb pre deti v predškolskom veku a v prvom stupni základnej školy, čo len prehlbuje energetický hendikep žien, keď príde dieťa do rodiny. Nehovoriac o nedostatku dostupného bývania, nedostatkov v zdravotníctve, vo verejnej doprave, vo verejnom priestranstve, napríklad chýbajúce ihriská a podobne.“

Prokopová zároveň odporúča kolegyniam, ktoré sa aj po materskej chcú vrátiť do advokácie, aby sa usilovali o udržanie kontaktu s právom. „Naozaj pomáha, ak prejavia záujem, aby ich kancelárie nechali v systéme internej komunikácie, pozývali ich na odborné semináre, vzdelávacie školenia a umožnili im udržiavať kontakt s kanceláriou aj s klientskymi prípadmi. Vo veľkej miere pomáha aj umožnenie opätovného nástupu do advokácie v redukovanom režime – pri koncipientkách vo forme čiastočných úväzkov a pri kolegyniach advokátkach návrat k redukovanému počtu klientskych káuz,“ hovorí.

„Tento systém umožní ženám postupne sa vrátiť do práce a vyvážiť čas v práci s časom pre rodinu,“ dodala.

“ Stále prevláda nedostatok spoločenského rešpektu k žene profesionálke, nedostatok kvalitných služieb pre deti v predškolskom veku a v prvom stupni základnej školy „ Patricia Gossányiová, counsel v kancelárii Dentons

Nikto nemá kvóty, rozhoduje šikovnosť

Z diskusií so zástupcami viacerých firiem, ktoré majú veľmi vysoké zastúpenie žien, vyplýva, že to nebol zámer, ale vždy ide o prirodzený vývoj v danej kancelárii. „Určite to nebolo cielené, prirodzene sa to v posledných dvoch rokoch vyvinulo takto,“ vraví partner kancelárie Maple & Fish Viliam Karas.

Vo firme pracuje 73 percent žien na advokátskych aj neadvokátskych právnických pozíciách (podrobné údaje sú uvedené v tabuľke).

Podobne prirodzene sa to vyvinulo v Squire Patton Boggs, ktorá má zas najvyššie zastúpenie žien na čisto advokátskych pozíciách (79 percent). Nasleduje kancelária Maple & Fish (78 percent), Eversheds Sutherland (78 percent), Garaj & Partners (69 percent), Peterka & Partners (67 percent), bnt attorneys-at-law (62 percent), Malata, Pružinský, Hegedüš & Partners (60 percent), Dentons (56 percent), TaylorWessing (56 percent) a CMS Slovakia (53 percent).

Poradie kancelárií podľa zastúpenia žien na neadvokátskych právnických pozíciách osobitne nezverejňujeme, keďže viaceré kancelárie majú len jednu alebo dve takéto pozície a údaj o zastúpení žien by preto v porovnaní mal menšiu alebo žiadnu výpovednú hodnotu.

Medzi kancelárie s najnižším zastúpením žien na advokátskych aj neadvokátskych pozíciách patria Prosman a Pavlovič, Barger Prekop, HKW Law Firm a Kinstellar, v žiadnej z nich podľa priemerných údajov za rok 2020 nepôsobilo ani dvadsať percent žien.

Partner advokátskej kancelárie Kinstellar Viliam Myšička vraví, že ich cieľom je vytvárať také podmienky, ktoré umožní zastúpenie žien zvýšiť. „Zrejme sme v tom úspešní, lebo medziročne sa nám podarilo zastúpenie žien na advokátskych pozíciách zvýšiť na 20 percent a na neadvokátskych právnických pozíciách na 40 percent, pričom v najbližšom období do tímu pribudne ďalšia koncipientka,“ povedal Myšička.