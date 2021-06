Lipšic: Verím, že sa k nám pridajú šikovné právničky

Trestné právo je perspektívne, je to príležitosť aj pre veľké kancelárie, vraví špeciálny prokurátor.

28. jún 2021 o 15:41 Adam Valček

Daniel Lipšic počas online kariérneho eventu Night of Chances LAW 13. mája 2021. (Zdroj: Filip Izrael)

V USA nás viedli k riešeniu konkrétnych právnych káuz, spomína špeciálny prokurátor DANIEL LIPŠIC na štúdium na Harvardovej univerzite. V rozhovore vysvetľuje, čo by mali študenti a absolventi zvažovať, keď sa chcú usilovať o prokurátorskú kariéru. „Nemyslím si, že rozhodnutie musí byť raz a navždy nemenné, že ten, kto je raz v advokácii, nemôže ísť na súd a podobne,“ hovorí Lipšic, ktorý prišiel na prokuratúru z advokácie.

Vyštudovali ste Harvardovu univerzitu. Akú sú benefity zahraničného právnického vzdelania, ktoré štúdium na Slovensku nemalo a možno dodnes nemá?

Neviem to porovnať s tým, aká je dnes úroveň a štýl výučby na právnických fakultách, pretože som učil veľmi, veľmi dávno. Za mojich čias, ale to bolo tiež dávno, sa kládol veľký dôraz na memorovanie. Na memorovanie zákonov, judikatúry, doktríny, poučiek, ale oveľa menší dôraz sa kládol na to, aby právnici boli schopní aplikovať právo na konkrétne prípady.

V zahraničí sa skúšky nerobili formou testu alebo skúšania poučiek, ale boli prípadové štúdie, často pomerne komplikované a mohli ste použiť literatúru, akú ste chceli, a celú knižnicu. Dôležité bolo, aby študent prejavil schopnosť logicky aplikovať právo.

V tom čase to bol najzásadnejší rozdiel. Myslím si, že v zahraničí štýl výučby oveľa viac pripravoval absolventov na prax, lebo v praxi sa vás nikto nepýta, ako znie konkrétne paragraf zákona.

Považujete štúdium v USA za pridanú hodnotu pri praktikovaní práva na Slovensku vzhľadom na rozličnosť právnych systémov?

U nás sa často aj pri právnickom vzdelávaní príliš zdôrazňuje rozdielnosť dvoch veľkých právnych systémov, kontinentálneho a angloamerického. Ten rozdiel v posledných dekádach nie je zďaleka taký veľký. To klasické common law (systém postavený na súdnych precedensoch, pozn. red.) je vlastne len občianske právo a všetky iné právne odvetvia sú kodifikované, či už ústavné právo, alebo trestné právo. Rozdiely tam sú, ale nie dramatické.

Myslím si, že kto sa naučí aplikovať právo v jednej krajine, tak si myslím, že sa pomerne v rozumnom čase so svojimi danosťami a schopnosťami naučí aplikovať právo aj v inej, hoci v rámci iného právneho systému.

Aké zručnosti si najviac ceníte na študentoch a absolventoch práva? Keďže prokurátori majú ten proces aj vekovo obmedzený, tak sa vráťme do advokácie, keď ste pôsobili v advokácii a prichádzali mladí právnici. Čo ste si na nich cenili najviac? Aké zručnosti a charakterové vlastnosti?

Určite tam musela byť aj pracovitosť. Pracovitosť v tom, že dostanem nejaký prípad, nejaké zadanie a budem sa snažiť ho urobiť najlepšie, ako viem. Na jednej strane som povedal, že človeka musí baviť to, čo robí, lebo človek žije len raz a nemôže v ďalšom živote mať nejakú inú profesiu, ale je to aj vec sebadisciplíny.

Lebo zase môžu byť ľudia a možno aj nejaká časť tej nastupujúcej generácie, ktorá má pocit, že ho ju to tak musí baviť, tá profesia, že každý deň očakáva nejaké nové dobrodružstvo. Ale taká profesia nie je. Žiadna. Jednoducho je aj veľa vecí v tej profesii, ktoré sú rutinou a vždy budú, a to v ktorejkoľvek pozícii.

Nie každý deň prichádza nové dobrodružstvo, ale človek musí mať tú sebadisciplínu, že si povie, že aj to, čo ho nebaví, musí urobiť, ako najlepšie vie. A to je podľa mojej mienky vec takého psychického nastavenia a to som si vždy veľmi cenil aj na mladších kolegoch, keď túto danosť tej sebadisciplíny mali.