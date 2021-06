Kariéra v advokácii? Čomu sa vyhnúť na pohovore

Veľké sebavedomie, nedostatočné jazykové schopnosti či priveľké spoliehanie na internet patria iba k niektorým neduhom absolventov.

28. jún 2021 o 15:31 Adam Valček

Článok je súčasťou prílohy Kariéra v práve,

ktorú nájdete vloženú v SME 29. júna 2021.

Partneri a manažéri advokátskych kancelárií prezradili, ako naberajú nových právnikov, aké sú najčastejšie neduhy, ktoré si všímajú počas pohovorov na uchádzačoch o zamestnania, ale tiež to, či advokáti pri povýšení do partnerských pozícií musia do firmy vložiť peniaze, alebo sa dá na partnera vypracovať aj bez toho.

Ako funguje nábor

Z odpovedí jednotlivých kancelárií na jednej strane vyplýva, že voľné pracovné pozície pre absolventov inzerujú na kariérnych weboch iba sporadicky, pretože priebežne sa im ozýva dostatok zaujímavých uchádzačov, na druhej strane šance, že sa mladý právnik v advokácii uchytí na stálej pracovnej pozícii, si zvýši tak, že je aktívny už na škole a ozve sa konkrétnej kancelárií už počas štúdia a začne s ňou spolupracovať. Všetky oslovené kancelárie sú tomu naklonené.